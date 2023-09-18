За 20 хвилин до виходу: Як швидко зарядити смартфон

У період неспокійних подій і бойових дій важливо, щоб ваш смартфон був завжди готовий до використання, адже через нього ми отримуємо важливу інформацію. Часто трапляється так, що батарея розряджається у самий невідповідний момент, і немає можливості чекати години на повну зарядку.

Читайте також: Як не можна заряджати мобільний телефон, щоб він прослужив якомога довше

Тому ми пропонуємо деякі дієві поради, які допоможуть вам зарядити смартфон якомога швидше. З цими порадами, якими поділились на сайті ranok.ictv, ви зможете завжди мати доступ до важливої інформації у критичний момент.

Заряджайте від розетки: Якщо поруч є розетка, використовуйте її для зарядки смартфона. Зарядка через USB-порт ноутбука або інший пристрій може бути помітно повільнішою в порівнянні зі звичайною настінною розеткою. Також переконайтеся, що ви використовуєте оригінальний кабель, який постачається з вашим смартфоном або, якщо цього немає, надійну заміну. Закрийте всі програми: Переконайтеся, що всі відкриті програми та процеси на вашому смартфоні призупинені. Вимкніть програми, які ви не використовуєте в даний момент, це допоможе економити енергію і прискорити зарядку. Увімкніть режим літака: Режим літака обмежує споживання енергії вашим смартфоном під час зарядки. Якщо вам не потрібно отримувати важливі дзвінки або повідомлення в цей час, то включіть режим літака, і ваш акумулятор зарядиться швидше. Не перевіряйте зарядку занадто часто: Спробуйте утриматися від перевірки рівня заряду смартфона кожні п'ять хвилин. Кожне включення екрану споживає енергію, і часті перевірки можуть уповільнити зарядку. Вимкніть смартфон: Якщо вам складно утримуватися від перевірки смартфона, спростіть завдання і просто вимкніть його під час зарядки. Так ви заощадите енергію і зарядите акумулятор швидше. Використовуйте функцію швидкої зарядки: Деякі смартфони підтримують технологію швидкої зарядки. Перевірте, чи ваш смартфон підтримує цю функцію, і використовуйте її, якщо це можливо. Вона дозволяє заряджати смартфон набагато швидше, ніж звичайний режим.

Нагадаємо, ми вже писали, чому телефон може вибухнути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!