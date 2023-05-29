Навіщо класти підгузок на дно горщика з кімнатними рослинами

Як контролювати рівень вологи в горщику з кімнатними рослинами

В арсеналі квітникарів існує безліч корисних лайфхаків, а один з них полягає у використанні підгузків для посадки квітів у горщики. Експериментально було встановлено, що підгузки можуть бути корисними як у випадку запобігання зневодненню, так і надлишкові вологості. В період сухого клімату вони допомагають зберегти рослину від висихання, а при перевищенні поливу запобігають загниванню кореневої системи.

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Також підгузки знайшли своє застосування у створенні субстрату для кімнатних рослин як дренажного шару та при вирощуванні розсади. Деякі садоводи йдуть ще далі, використовуючи наповнювач підгузків на грядках.

Усередині підгузка містить полімер поліакрилату натрію, який у контакті з рідиною перетворюється на гелеподібну форму. Це схожий на гідрогель матеріал, який доступний у садових магазинах.

Гранули або порошок гідрогелю можуть вбирати у себе багато більше рідини, ніж важать, а потім поступово віддавати її рослинам. Після цього гідрогель повністю розкладається на прості сполуки в ґрунті.

Зрозуміло, що слід використовувати тільки нові підгузки. Їх можна розрізати на шматочки або залишити у цілості. Потім слід засипати їх тонким шаром ґрунту, посадити рослину у горщик і додати необхідну кількість землі.

Зайвий полив буде утримуватись у підгузку, а не витікати назовні. Коріння рослини не постраждає від надмірної вологості, а згодом буде поступово забирати воду з гідрогелю.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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