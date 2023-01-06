Навіщо натирати яйця рослинною олією: лайфхак, перевірений часом

Одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць.

Зараз це питання стало ще більш актуальним в зв'язку зі зростанням цін на яйця. До того як покласти яйця в холодильник, шкаралупу натирають соняшниковою олією. Для чого це роблять, читайте у нашому матеріалі.

Варто зазначити, що і домашні, і фабричні яйця краще зберігати в холодильнику, або використовувати якомога скоріше.

Протягом якого терміну можна зберігати яйця:

3 тижні – якщо тримати яйця не в холодильнику. Це стосується як домашніх, так і магазинних яєць. Температура в приміщенні не має не перевищувати +10⁰С;

1 місяць – якщо тримати яйця в холодильнику, кращим місцем для цього називають дверцята холодильної шафи;

3 місяці – якщо залишити свіжі домашні яйця високої якості в холодильнику.

Щоб продовжити ж термін зберігання яєць в холодильнику, просто нанесіть олію на яйце тонким шаром. Шкарлупа повинна бути повністю та рівномірно вкрита олією. Це утворює захисну плівку та збільшує в рази термін зберігання продукту, як домашнього, так і магазинного.

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