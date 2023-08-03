Навіщо досвідчені господині кидають в кастрюлю шматок лимона під час варіння яєць

Як правильно варити яйця, щоб вони легко чистилися

Приготування варених яєць – це простий процес, але видалення шкаралупи може бути незручним завданням. Існує кілька лайфхаків, які допоможуть спростити цей процес, і одним із найефективніших є використання лимона.

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Досвідчені господині додають часточку лимона у киплячу воду під час варіння яєць, пише Белновости. Цей кислий інгредієнт допомагає уникнути проблеми "приклеювання" твердої оболонки до білка. Таким чином, після приготування яєць шкаралупу можна буде зняти легко і швидко, навіть без використання кубиків льоду.

Варені яйця, приготовлені за таким методом, матимуть гладку поверхню, що приємно вразить гурманів. Тепер ви знаєте простий і ефективний спосіб, як зробити приготування варених яєць ще приємнішим і менш дратуючим завданням. Завдяки цьому лайфхаку ваші страви з варених яєць завжди будуть максимально смачними і привабливими.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

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