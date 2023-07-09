Навіщо змащувати віник лимонним соком: лайфхак від досвідчених господинь

Як позбутися неприємних запахів під час збирання змочивши віник лимонним соком

У пошуку способів полегшити прибирання в будинку, домогосподарки придумують найрізноманітніші трюки. Одним з таких трюків є змащення віника лимоном.

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Лимон – універсальний засіб для чищення, який може бути дуже ефективним у видаленні упорного бруду, завдяки вмісту лимонної кислоти, повідомляє santeplus. Його антибактеріальні властивості допомагають дезінфікувати приміщення та предмети.

Навіщо змащувати мітлу лимонним соком

Крім свіжого та приємного аромату, лимон є цінним засобом для прибирання та забезпечення чистоти у вашому будинку. Просто розпорошіть лимонний сік на швабру або віник перед використанням і дайте йому висохнути. Цей лайфхак допоможе вам позбутися неприємних запахів та ефективно видалити бруд з вашого приміщення.

Цитрусовий фрукт очищає щетину віника та освіжає його. Ви зможете легко видалити пил та бруд, а головне, ваше прибирання буде більш ефективним завдяки дезінфікованому вінику.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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