Навіщо змивати пивні дріжджі в унітаз: корисний лайфхак

Запах з туалету може походити не тільки від "природних потреб", але й від накипу та вапняних відкладень. На щастя, існують прості народні методи, щоб позбутися цієї неприємної проблеми.

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Один з таких методів – використання пивних дріжджів. Звичайно, пивні дріжджі зазвичай використовують на кухні, але вони також є ідеальним засобом для очищення туалету, без використання корозійних елементів та консервантів.

Щоб застосувати цей метод, увечері потрібно розчинити маленький кубик пивних дріжджів у склянці окропу. Коли отримуєте пухнасту консистенцію, потрібно просто вилити її прямо в унітаз і залишити на ніч (принаймні на 8 годин). Наступного дня просто змийте в унітазі. Результат – абсолютна чистота і відсутність неприємного запаху.

Якщо у вас немає пивних дріжджів у кубиках, варіант у пакетиках допоможе досягти такого самого ефекту. Потрібно висипати дріжджі в чашу, додавши маленьку ложечку цукру і змити в унітаз, залишивши на ніч. За допомогою цих простих народних методів ви зможете позбутися неприємних запахів у туалеті швидко та ефективно.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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