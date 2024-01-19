Затримання засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи: силовики говорять про злочинне угруповування, бізнес заявив про тиск
18 січня 2024 року працівники ДБР та Нацполіції затримали бізнесмена, який, як стверджує слідство, був організатором схеми незаконного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.
Затримання відбулося в аеропорту Бориспіль, коли бізнесмен намагався виїхати за кордон. Крім того, в різних регіонах України затримано ще трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата організатора, повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, бізнесмен разом з іншими учасниками злочинної організації протягом 2020-2021 років незаконно заволоділи понад 7 гектарами земель, які належать державі. Землі були розташовані на гідроспорудах Київської ГЕС, яка є стратегічно важливою інфраструктурою.
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Зазначається, що бізнесмен використовував корупційні зв’язки в органах державної влади, щоб оформити землі як землі сільськогосподарського призначення. Потім він знаходив "підставних осіб", які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність.
У ДБР заявили, що дії бізнесмена та інших учасників злочинної організації кваліфіковано за статтями 255, 233 та 209 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Згодом стало відомо, що йдеться про засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Головний редактор Forbes Ukraine Борис Даниленко прокоментував затримання бізнесмена. Він вважає, що це показова "подача в ніс" всьому українському бізнесу.
Представники українського бізнесу вважають, що арешт Мазепи – полювання на відьом.
Засновник і директор групи Агротрейд Всеволод Кожемяко у Фейсбуці написав, що "затримання Ігоря Мазепи по старій земельній справі має або корупційне, або політичне підґрунтя".
На сторінці Мазепи у Фейсбуці з'явилося повідомлення від співробітників Concirde Capital, в якому зазначається, що "силовики увірвалися у компанію Concorde Capital, вибивши двері бізнес-центру. При цьому, обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов‘язані з усіма напрямками бізнес-активності Ігоря Мазепи".
У повідомленні співробітників також зауважується, що Мазепу затримали на переході Щегині, попри те, що останній часто виїжджав за кордон у робочих відрядженнях.
"Силовики без ухвали суду провели обшук автомобіля. Так само й інші слідчі дії було проведено без допуску до них адвоката, хоча останній прибув на місце подій. Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, і також без ухвали суду. Вилучаються особисті речі, гроші", – додали у компанії Мазепи.
"Ми повʼязуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес", – йдеться у заяві.
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