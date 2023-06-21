Закрити ФОП відтепер можна онлайн у Дії

У порталі Дія з'явилася нова послуга, яка дозволяє закрити ФОП (фізичну особу-підприємця) всього за кілька секунд. Про це повідомив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, а також міністр цифрової трансформації.

Читайте також: Українцям будуть повідомляти про право на отримання субсидії через Дію та смс

Ця послуга є повністю автоматизованою і не включає жодного втручання людини. Тепер вам не потрібно чекати довго, поки заяву оброблять вручну державнім реєстратором.

"Продовжуємо запускати найзручніші послуги для підприємців. Дякую нашим партнерам – Програмі EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії", – додав Федоров.

Усі необхідні дані автоматично отримуються з Єдиного державного реєстру (ЄДР), що унеможливлює помилки. Вам лише потрібно перевірити ці дані та поставити електронний підпис. Після цього заява буде автоматично оброблена. Результат опрацювання ви отримаєте на свою електронну пошту та у своєму особистому кабінеті на порталі Дія.

Нагадаємо, в застосунку Дія також можна подати заявку на ремонт пошкодженого житла. Українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву онлайн та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!