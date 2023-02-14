Запечена пшоняна каша з гарбузом: простий рецепт від Клопотенка

Гарбуз дуже корисний овоч, який допомагає нормалізувати обмін речовин та поліпшувати процеси засвоєння їжі. До речі, кератину в гарбузі більше, ніж у моркві.

Вживання гарбуза у будь-якому вигляді корисне усім. А додача його до зернових каш зробить страву ідеальною для сніданку.

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Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом пшоняної каші з гарбузом, яку він радить спочатку проварити на плиті, а потім запекти у духовці. "Так каша набуває якогось неповторного смаку. Духовка робить насіння пшона більш пухким та ніжним, саме тому вони краще просочуються насиченим гарбузовим смаком. І аромат буде незрівнянним", – додав він.

Вам знадобиться:

Гарбуз – 500 г

Пшоно – 200 г

Молоко – 1 л

Цукор – 4 ст. л.

Паличка кориці

Вершкове масло – 100 г

Дрібка солі.

Як готувати:

Очистьте 500 г гарбуза від шкірки та насіння. Наріжте його дрібними кубиками. Промийте 200 г пшона, викладіть у каструлю та залийте молоком, додавши сіль та цукор. Розігрійте духовку до температури 180 градусів. У каструлю до пшона з молоком викладіть подрібнений гарбуз та вершкове масло й паличку кориці. Варіть на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Напівготову гарбузово-пшоняну кашу викладіть у казанок чи форму для запікання, дістаньте з каші паличку кориці. Додайте в кашу ще трохи масла. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку ще на 30 хвилин.

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