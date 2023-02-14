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Суспільство

Запечена пшоняна каша з гарбузом: простий рецепт від Клопотенка

Билім Олена

Запечена пшоняна каша з гарбузом: простий рецепт від Клопотенка

Гарбуз дуже корисний овоч, який допомагає нормалізувати обмін речовин та поліпшувати процеси засвоєння їжі. До речі, кератину в гарбузі більше, ніж у моркві.

Вживання гарбуза у будь-якому вигляді корисне усім. А додача його до зернових каш зробить страву ідеальною для сніданку.

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Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом пшоняної каші з гарбузом, яку він радить спочатку проварити на плиті, а потім запекти у духовці. "Так каша набуває якогось неповторного смаку. Духовка робить насіння пшона більш пухким та ніжним, саме тому вони краще просочуються насиченим гарбузовим смаком. І аромат буде незрівнянним", – додав він.

Вам знадобиться:

  • Гарбуз – 500 г
  • Пшоно – 200 г
  • Молоко – 1 л
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Паличка кориці
  • Вершкове масло – 100 г
  • Дрібка солі.

Як готувати:

  1. Очистьте 500 г гарбуза від шкірки та насіння. Наріжте його дрібними кубиками.
  2. Промийте 200 г пшона, викладіть у каструлю та залийте молоком, додавши сіль та цукор.
  3. Розігрійте духовку до температури 180 градусів.
  4. У каструлю до пшона з молоком викладіть подрібнений гарбуз та вершкове масло й паличку кориці.
  5. Варіть на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
  6. Напівготову гарбузово-пшоняну кашу викладіть у казанок чи форму для запікання, дістаньте з каші паличку кориці.
  7. Додайте в кашу ще трохи масла.
  8. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку ще на 30 хвилин.

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