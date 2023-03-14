Запечені сирники на сніданок: бюджетний рецепт від Клопотенка

Сніданок з сирниками чи не найкраща ранкова звичка, якщо не брати до уваги вівсянку з фруктами. А якщо їх не посмажити, а запекти, то ранковий прийом їжі буде більш корисним.

У цьому переконує відомий український кухар Євген Клопотенко. На своєму сайті він поділився рецептом запечених сирників, які приготує навіть куховар-порчатківець.

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Як продукти треба мати:

М'який сир – 500 г

Яйце - 1 шт.

Борошно – 50-80 г.

Цукор – 100 г.

Родзинки – 50-75 г (можна й не додавати)

Ванільний цукор – 10 г

Дрібка солі

Як готувати:

Сир розімніть виделкою та додайте до нього цукор, сіль, ванільний цукор та яйце. Все перемішайте.

Потім додайте просіяне борошно й знову перемішайте.

Вимісіть тісто і сформуйте сирники.

Увімкніть духовку грітися. Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом.

Випікайте страву в режимі конвекції при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин.

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