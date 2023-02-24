Запечена хрумка картопля з часником: рецепт від Клопотенка

Страви з картоплі чи не найпопулярніші серед українців. Особливо смачною картопля буде, якщо її запекти, а якщо ще додати часнику, то страва вийде неперевершеною.

Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився рецептом, як приготувати картоплю по-селянськи. "Вона смачна, готувати її досить просто, і цей овоч завжди є в наявності вдома або в магазині. Картоплю по-селянськи обожнюють за рум’яну золотаву скоринку, що вкриває кожну скибочку, та за ніжний смак всередині", – розповів про це блюдо кулінарний експерт.

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Він порадив для цієї страви обрати картоплю з високим вмістом крохмалю. "Вона буде чудово тримати форму та ніколи не розвалиться під час запікання. Якщо любите більш пікантний варіант, збільште кількість часнику та використовуйте його сухий варіант. А ще до смаку можете додати куркуму, суху гірчицю та кріп", – каже Клопотенко.

Для приготування підготуйте такі продукти:

Картопля – 500 г

Часник – 4-5 зубчиків

2-3 ст. л. соняшникової олії

2-3 гілочки чебрецю або розмарину

сіль і перець до смаку

Як готувати:

Картоплю ретельно помийте, складіть у каструлю, залийте водою та відваріть до напівготовності (15-20 хвилин). Потім дістаньте картоплю з каструлі та обсушіть паперовими рушниками.

Розріжте кожну картоплину на 4 частини. У форму для запікання влийте 2-3 ст. л. соняшникової олії, розмажте по дну та викладіть шматочки картоплі в один шар.

"Увімкніть духовку розігріватися до 210 градусів. Додайте до картоплі 4-5 зубчиків часнику. Можна їх не очищати, а просто приплюснути пласкою стороною леза ножа. Якщо хочете отримати більш насичений смак та аромат, тоді вичавіть його зверху на картоплю", – порадив Клопотенко.

Наостанок додайте сіль і мелений перець до смаку. А потім викладіть на картоплю 2-3 гілочки свіжого чебрецю.

"Якщо немає свіжого, сміливо використовуйте сухий. Запікайте за температури 210 градусів у режимі гриля або конвекції протягом 10-15 хвилин. Картопля має стати з рум’яною скоринкою. Якщо потрібно, збільште час приготування", – резюмував кухар.

Раніше ми писали про те, як швидко готувати в мікрохвильовці. Таким чином можна запекти картоплю за 10 хвилин та зварити моркву для салату за 5 хвилин.

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