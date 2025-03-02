Запам'ятайте ці числа: коли слід передавати показники газових лічильників

Щомісяця українцям слід передавати показники своїх газових лічильників. Це потрібно для того, щоб уникнути неточностей у нарахуваннях.

Як зазначають у "Нафтогазі", передача показників лічильників має відбуватися з 1 по 5 число кожного місяця. Про це пише "24 Канал".

"З 1 по 5 число кожного місяця усі користувачі газу мають передавати показання газового лічильника. Це необхідно робити, щоби отримувати коректні нарахування у майбутніх рахунках за доставку та спожитий газ", – зазначається на сайті компанії.

Читайте також: В Україні підвищили тариф на транспортування газу: скільки доведеться платити

Українцям нагадали, що відповідальність за облік газу лежить на операторі ГРМ (облгазах). Саме співробітники цих компаній періодично здійснюють зняття показників лічильників та перевіряють стан газового обладнання.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу побутовим споживачам та не збирає показання лічильників", – підкреслюють у тексті повідомлення.

Передати показники можна наступними способами:

через сайт або чат-бот облгазу;

зателефонувавши до контактного центру облгазу;

вказавши перші п'ять цифр на чорному фоні та дві на червоному у платіжці за розподіл газу;

SMS-повідомленням на номер 7104.

Нагадаємо, раніше власників газових лічильників попередили про обов'язкову процедуру, яку слід виконати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!