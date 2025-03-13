Зарплати чиновників вищі за середні в Україні у 3-10 разів: подробиці

Поки українці вже четвертий рік борються з переважаючим ворогом і намагаються вижити в умовах заморожених соціальних стандартів, оклади державних службовців продовжують зростати. Сьогодні їхні зарплати в кілька разів перевищують середню по країні — від трьох до десяти разів.

Новини.LIVE дізналися, скільки нині отримують чиновники в умовах війни та в яких держструктурах оклади найбільші. За підсумками 2024 року, середня зарплата в Україні зросла на 23,1%, сягнувши 21,5 тис. грн, згідно з даними Держстату. Водночас, за інформацією Пенсійного фонду, середня зарплата, з якої нараховуються пенсії, становить ще менше — 17,5 тис. грн.

Мінімальна зарплата, відповідно до Бюджетної декларації, затвердженої урядом у середині минулого року, залишатиметься незмінною щонайменше до 2027 року. Як пояснив народний депутат Богдан Кицак, зростання "мінімалки" наразі заблоковане через домовленості з МВФ та Світовим банком. Підвищення цієї ставки вимагатиме перегляду всього фонду оплати праці держслужбовців, що суттєво вплине на держбюджет.

Попри складну економічну ситуацію, заробітна плата держслужбовців зросла на 40,9% і нині в середньому становить 54,4 тис. грн. Тільки за рік їхні оклади зросли на 15 тис. грн.

Ще більш відчутне зростання зафіксовано серед керівництва центральних органів влади — в середньому їх зарплата досягла 117,6 тис. грн, що на 24,5% більше, ніж торік. Це в кілька разів перевищує середній рівень доходів пересічних українців.

В уряді звітують про скорочення кількості держслужбовців на 30% за останні три роки. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чисельність чиновників зменшилася більш ніж на 30 тисяч осіб, що, на думку уряду, допомогло зекономити бюджетні кошти.

Втім, народний депутат Ніна Южаніна називає такі заяви маніпуляцією. За її словами, у 2025 році витрати держбюджету на оплату праці службовців міністерств, агентств та служб (без урахування силових структур) сягнуть 188 млрд грн. Для порівняння: у 2022 році на ці потреби витрачали 153 млрд грн, що свідчить про зростання видатків у 1,2 раза. При цьому для окремих установ витрати збільшилися ще суттєвіше — у Рахункової палати майже у 2,8 раза, у Державного бюро розслідувань — у 1,5 раза.

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Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість обіцяних урядом реформ системи оплати праці держслужбовців так і не були втілені в життя.

"Ми й далі фінансуємо структури, функції яких часто вже втратили актуальність або виконуються формально. Утримуємо приміщення, фінансуємо робочі місця чиновників, які займаються розробкою нормативних актів, з яких чимало згодом визнаються непотрібними", — підкреслив Гетманцев. Він додав, що фінансування відбувається за старими схемами, часто без прозорості й справедливості, а формальні скорочення штату мало впливають на реальні витрати держави.

Таким чином, поки країна перебуває у стані війни, українські чиновники продовжують отримувати стабільно високі зарплати, значно перевищуючи середній рівень доходів у країні.

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