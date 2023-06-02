Сніданок аристократів: як приготувати яйця по-шотландськи

У Шотландії є страва, яка відрізняється від звичайного способу приготування яєць. Ця страва називається "Скотч-еггс" або шотландські яйця. Вона має особливий смак і готуються шляхом обгортання варених яєць у фарш та обсмажування їх у паніровці.

Яйця по-шотландськи є традиційною британською стравою, яку можна подавати як гарячу або холодну, як закуску або основну страву. Ця страва має багато варіантів приготування, залежно від використаного фаршу, спецій і соусів. У цьому рецепті рекомендується використовувати суміш свинячого та яловичого фаршу, петрушки, мускатного горіха та коріандру, але ви можете додати свої улюблені приправи.

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Інгредієнти:

450 г свинячого фаршу;

450 г яловичого фаршу;

Яйця (сирі);

60 г панірувальних сухарів;

60 г нарізаної свіжої петрушки;

1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

1/4 чайної ложки меленого коріандру;

1/4 чайної ложки великої солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

6 варених яєць, очищених;

30 г борошна;

120 г панірувальних сухарів;

олія для смаження.

У великій мисці змішайте свинячий та яловичий фарш, збиті яйця, панірувальні сухарі, петрушку, мускатний горіх, коріандр, сіль та перець. Добре перемішайте усі інгредієнти вилкою або руками.

Розділіть фарш на шість рівних частин. З кожної частини сформуйте плоске коло діаметром близько 15 см. Покладіть по одному вареному яйцю на кожне коло та повністю закрийте їх фаршем, утворюючи кулю. Злегка приплюсніть кулі з фаршу.

В іншій мисці розбийте два сирі яйця. Обваляйте кожне яйце, покрите фаршем, спочатку у борошні, потім у розбитих яйцях, а потім в панірувальних сухарях, ретельно обкатуючи з усіх боків.

В глибокій сковороді або каструлі розігрійте олію до температури близько 180 °C (можна перевірити готовність олії, опустивши в неї шматочок хліба, який повинен підрум'янитися за 30 секунд). Обережно опустіть яйця в гарячу олію (не більше двох за раз) і смажте по 8 хвилин з кожного боку або до золотисто-коричневого кольору. Перевертайте їх акуратно за допомогою щипців або лопатки.

Вийміть яйця з олії і розмістіть на паперових рушниках, щоб зняти зайву олію. Подаються шотландські яйця гарячими або остиглими з соусом на ваш смак. Смачного!

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