Зеленський відповів, скільки Patriot потрібно, щоб закрити небо над Україною

Український президент Володимир Зеленський зауважив на необхідності отримання Україною додаткових систем протиповітряної оборони. На його думку, як мінімум 25 натівських ЗРК Patriot можуть "повністю закрити Україну" та захистити від російських ракет.

Під час пресконференції 15 липня глава держави зауважив: "Щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це буде повністю закрите небо України".

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Зеленський додав, що ЗРК Patriot вдало працює по балістичних цілях: "Він головний у цій загальній системі й найпотужніший, тому що ніщо більше не працює з балістикою".

Водночас президент не сказав, скільки таких систем вже працюють в Україні. "Коли є рішення на саміті НАТО щодо п'яти систем, ви розумієте, наскільки це серйозний внесок", – додав він.

Система "Patriot" - це американський зенітно-ракетний комплекс, який використовується для перехоплення та знищення ворожих ракет і літаків. Вона включає радар, пункт управління, пускові установки та ракети-перехоплювачі. Система є однією з найсучасніших і найефективніших у світі, що робить її важливим компонентом оборонної стратегії для багатьох країн.

ЗРК Петріот. Джерело: presidency.ro ЗРК Петріот. Джерело: presidency.ro

Patriot був розроблений компанією Raytheon і вперше введений в експлуатацію в США у 1984 році. З того часу система постійно модернізується, щоб відповідати новим загрозам. Вона здатна одночасно відстежувати та знищувати кілька цілей, що робить її надзвичайно ефективною у протидії масованим атакам.

Україна вже отримала деяку кількість цих систем, проте для повного захисту потрібна додаткова кількість. Зеленський підкреслив, що міжнародна підтримка залишається критично важливою для забезпечення безпеки країни в умовах агресії.

Нагадаємо, у травні 2023 року українські сили ППО збили російський бойовий літак за допомогою ЗРК Patriot.

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