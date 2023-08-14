Жінка в упаковці шпинату знайшла живу жабу (відео)
У США жінка, яка скупилася у магазині й принесла продукти додому, знайшла в упаковці зі шпинатом "бонус" – живу жабу.
Про цей інцидент розповідає WJBK-TV. За даними ЗМІ, Ембер Воррік із Саутфілда сказала, що купила упаковку органічного шпинату Earthbound Farms у магазині Meijer, а її донька оглянула упаковку вдома.
"Моя донька кричала, вона говорила: "Боже мій, це жаба", а я думала: Що?", — каже жінка.
За її словами, їм пощастило, що вони не знайшли жабу під час приготування їжі.
"Слава богу, що я не з’їла жабу", — пожартувала Воррік.
Читайте також: У США подружжя знайшло в туалеті свого будинку живу ігуану (відео)
Жінка каже, що віднесла упаковку зі шпинатом до магазину, де купувала її, а їй повернули гроші.
"Жабу обережно переселили до нового будинку на відкритому повітрі", — сказав представник магазину.
Компанія Taylor Farms, яка поставляла товар до вищезгаданого магазину, повідомила, що вони почали розслідування, як жаба могла потрапити в упаковку.
Читайте також, як у США жінку з повітря одночасно атакували змія та яструб.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!