Жінка в упаковці шпинату знайшла живу жабу (відео)

У США жінка, яка скупилася у магазині й принесла продукти додому, знайшла в упаковці зі шпинатом "бонус" – живу жабу.

Про цей інцидент розповідає WJBK-TV. За даними ЗМІ, Ембер Воррік із Саутфілда сказала, що купила упаковку органічного шпинату Earthbound Farms у магазині Meijer, а її донька оглянула упаковку вдома.

"Моя донька кричала, вона говорила: "Боже мій, це жаба", а я думала: Що?", — каже жінка.

За її словами, їм пощастило, що вони не знайшли жабу під час приготування їжі.

"Слава богу, що я не з’їла жабу", — пожартувала Воррік.

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Жінка каже, що віднесла упаковку зі шпинатом до магазину, де купувала її, а їй повернули гроші.

"Жабу обережно переселили до нового будинку на відкритому повітрі", — сказав представник магазину.

Компанія Taylor Farms, яка поставляла товар до вищезгаданого магазину, повідомила, що вони почали розслідування, як жаба могла потрапити в упаковку.

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