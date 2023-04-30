Жіночий гороскоп: який колір волосся ідеально підійде вам за знаком зодіаку

Весна для багатьох є часом змін, коли хочеться залишити позаду всі невдачі та почати життя з чистого аркуша. Для деяких запорукою нового життєвого етапу є зміна іміджу, адже це дарує натхнення та сили підкорювати нові висоти.

За словами астрологів, кожен знак зодіаку має колір волосся, який є ідеальним. Читайте, який саме вам підійде.

Овни амбітні і мають запальний характер. Найкращим вибором для них будуть вогняні відтінки, такі як червоний, мідний та каштановий.

Тельці відомі своєю практичністю та чуттєвістю, тому шоколадно-коричневий відтінок для них просто ідеальний. Підійде також карамельний.

Близнюки дуже товариські та відкриті, ними керують емоції. Їм варто звернути увагу на мелірування чи омбре, у яких поєднують кілька відтінків.

Раки відомі своєю емоційністю. Вони люблячі, дбайливі, інтуїтивні та надзвичайно віддані люди, яким подобається природний колір волосся. Такі відтінки, як темно-коричневий або чорний, можуть доповнити їхню емоційну та інтуїтивну натуру.

Леви впевнені у собі та харазматичні особистості. Сонячні відтінки, такі як золотистий блонд або медовий блонд, цілком до їх характеру.

Діви відомі своїм інтелектом та увагою до деталей. Акуратні та вишукані відтінки, такі як попелястий, платиновий або сріблястий блонд стануть для них найкращим вибором.

Терези відрізняються своєю врівноваженістю та спокоєм. Вони улюбленці публіки та примудряються дивувати всіх під час публічних виступів. Гармонійні та збалансовані відтінки, такі як золотистий блонд або рожеве золото, саме те, що їм потрібне.

Скорпіони – це складні особистості, які люблять експериментувати і обожнюють авантюри. Інтенсивні та інтригуючі відтінки, такі як фіолетовий, темно-фіолетовий або чорний, можуть підкреслити їх пристрасний характер.

Стрільці відомі своєю імпульсивністю та оптимізмом. Вони весь час у русі, тому такі відтінки як вогненно-червоний, мідний або яскраво-жовтогарячий, відмінно підкреслять особливості їхнього характеру.

Козероги люблять порядок у всьому і проти експериментів, чого б це не стосувалося. Практичні відтінки, такі як чорний, темно-коричневий або попелястий блонд, стануть найкращим вибором для них.

Водолії відомі своєю оригінальністю та незалежністю, вони вміють привертати до себе увагу. Такі відтінки, як синій, фіолетовий чи рожевий, відмінно підійдуть їм.

Риби відомі своєю чутливістю та інтуїцією. Мрійливі та романтичні відтінки, такі як пастельно-рожевий, бірюзовий або лавандовий, можуть доповнити їхню інтуїтивну та чутливу натуру.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.