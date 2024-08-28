Жінко, женщіно чи пані: як правильно звертатися до незнайомих українок

Залежно від обраного стилю спілкування — офіційного чи неформального — слід адаптувати форму звертання до співрозмовника.

Це впливає не тільки на рівень ввічливості, але й на те, як вас будуть сприймати у майбутньому. Про це пише NV.

Лінгвісти вважають, що універсальним варіантом звертання є слово "пані". Традиційний вираз для звернення до аудиторії, що включає як чоловіків, так і жінок, — це "пані та панове". Варто зазначити, що слово "пані" не змінюється ні в однині, ні в множині, тому його можна вживати як при зверненні до однієї жінки, так і до групи людей.

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У випадку офіційного листування або ділової переписки варто вживати прикметник "шановна". Це дозволяє використовувати звертання на зразок "шановна пані" або додати ім'я. Наприклад: "Шановна Катерино Вікторівно, звертаюся до вас із метою обговорити зустріч, заплановану на наступний тиждень".

Для неформального звертання до жінки зазвичай використовується її ім'я у кличному відмінку. Наприклад: Олено, Вікторіє, Насте, Христе, Катре та інші.

Коли необхідно звернутися до жінки, але її ім'я вам невідоме, можна використовувати такі вирази:

пані

перепрошую, чи можна до вас звернутися?

шановна

панна

панянка.

Однак слід уникати слів на кшталт "жінко", "жіночко", "дорогенька" (якщо мова не йде про близьких людей) та "женщіна " при звертанні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про три українські фрази на заміну банальному "пока".

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