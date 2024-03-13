'Живий чарівний килим' виявився глибоководним черв'яком (відео)

Науковці виявили унікального рожевого глибоководного хробака, який плаває у водах біля узбережжя Коста-Ріки, назвавши його "Technicolor". За словами науковців, ці сегментовані рожеві черв’яки створюють водяний танець, нагадуючи "живий чарівний килим".

Цей новий вид, відомий як Pectinereis strickrotti, належить до родини Nereididae. Його виявили під час досліджень метанового каналу на глибині 3280 футів у 2009 році, а офіційно описали лише зараз в журналі PLOS One.

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P.strickrotti має довге сегментоване тіло, прикрашене параподіями з зябрами, що дозволяють черв’якам поглинати кисень з води. Ці вразливі істоти, які живуть у повній темряві на великих глибинах, зацікавили вчених не лише своєю неординарною зовнішністю, але й незвичайним рухом. Вони, мов живі килими, вибираються крізь воду, ковзаючи й змінюючи напрямок.

"Technicolor" також вражає своїм неймовірним рожевим забарвленням, що, ймовірно, пов'язане з кров'ю цих істот.

Відкриття цього виду — лише одна зі складових багатої біорізноманітності глибоководних екосистем. Науковці планують провести подальші дослідження в інших районах, щоб розкрити більше таємниць морського життя та забезпечити його захист.

Нагадаємо, науковці знайшли у Чорнобилі істот, на яких не вплинула радіація.

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