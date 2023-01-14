Зимові антитренди: стилістка сказала, яких речей варто позбутися

Стилістка Ольга Льдокова вважає, що цієї зими варто відмовитися від деяких хутряних виробів, коротких шарфів та маленьких сумочок. Вона каже, що з моди вийшли також об'ємні в'язані шапки та сапоги-гармошки.

У своєму Інстаграмі спеціалістка з моди розповіла про зимові антитренди – які елементи одягу не варто одягати на себе. Серед заборон: комбінація тонких прозорих колготок із зимовим одягом.

"Надягайте тільки щільні – і тепло і доречніше до шуб, дублянок, пуховиків", – додала стилістка.

Вона не радить носити сумки з тонкими ремінцями та маленькі сумки – "будуть виглядати не доречно з об'ємним зимовим одягом".

Що не буде модним взимку-2023:

Об'ємні еко-шуби "тедді"

Шапки біні крупної в'язки та шапки з помпонами й декором

Тонкий трикотаж навипуск

Сапоги гармошкою

Короткі шарфи

Маленькі сумочки

Хутро на капюшоні, кишенях, чи взутті

Тим часом підписники стилістки в Інстаграмі розділилися у думках щодо її порад. Одні погодилися, що тонкі колготи взимку до теплого одягу "не личать", інших здивували поради щодо шапок та сумочок.

Нагадаємо, що українська стилістка Юлія Сайко розповіла про головні модні тренди зими 2022-2023. Вона наголосила, що зима – це не лише про грубі тканини, варто пам'ятати про легкість.

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