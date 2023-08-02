Зоопарк у Китаї звинуватили у підміні ведмедів людьми через кумедне відео

Зоопарк Ханчжоу спростував припущення, що деякі з його ведмедів можуть бути людьми, переодягненими в костюми тварин. Цю версію висунули користувачі мережі після публікації відео, де чорний малайський ведмідь стоїть на задніх лапах.

Як повідомляє The Guardian, 31 липня у соцмережах завірусилося відео, на якому малайський ведмідь із зоопарку Ханчжоу китайської провінції Чжецзян стоїть на задніх лапах. Користувачі звернули увагу на стрункі ноги та складки хутра тварини та припустили, що у ролі ведмедя виступає людина, переодягнена у хутряний костюм.

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Співробітники зоопарку заявили, що у зоопарку такий обман неможливий. Зазначається, що при температурі 40 градусів людина в костюмі ведмедя "протрималася б не більше кількох хвилин, перш ніж зомліти".

Крім того, за даними зоопарку, зріст ведмедя на задніх лапах становить не більше 1,3 м, тоді як середній зріст людини приблизно 1,7 м.

Представники зоопарку запросили журналістів особисто відвідати ведмедів та переконатися у тому, що тварини справжні.

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