UAportal підготував добірку п'яти найкращих комедійних фільмів періоду між 2007 та 2010 роками. Вони неодмінно піднімуть настрій глядачам.

Суперперці

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 53хв; Рік: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу

Сет і Еван, два соціально незграбні найкращі друзі, намагаються разом провести останні кілька тижнів у середній школі, намагаючись справити враження на своїх закоханих. Коли їх запрошують на вечірку, вирішують випити спиртного, щоб стати популярними. Проте все йде не за планом, коли вони випадково одержують підроблені посвідчення особи, а куплений ними алкоголь знищується.

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Похмілля у Вегасі

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 40хв; Рік: 2009

Продюсер: Тодд Філліпс

Стю, Філ та Алан прокидаються у розгромленому номері готелю і нічого не пам'ятають про події попередньої ночі. Незабаром вони розуміють, що Даг зник, і вирушають у дику пригоду, щоб знайти його до весілля.

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Ласкаво просимо до Зомбіленду

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 28хв; Рік: 2009

Продюсер: Гевін Полоун

Коламбус – студент коледжу, який намагається вижити у світі, захопленому зомбі. Він об'єднується з Таллахассі, грубим і жорстким вбивцею зомбі, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти притулок, відомий як Пасифік Плейленд.

Відмінниця легкої поведінки

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 32хв; Рік: 2010

Продюсер: Занн Девайн

Олів, охайна учениця середньої школи, бреше своїй найкращій подрузі про те, що втратила цноту. Чутки поширюються, і незабаром Олів стає "розпусною" у школі. Вона вирішує прийняти свою нинішню славу та починає допомагати іншим учням з їхньою репутацією.

Копи у глибокому запасі

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1год 47хв; Рік: 2010

Продюсер: Адам МакКей

Гембл і Хойтц, два детективи з поліції Нью-Йорка, не є типовими персонажами бойовиків, але виявляються втягнутими у велику справу, коли гинуть найкращі детективи департаменту. Вони повинні взятися за справу і розкрити її, навіть якщо це означає наразити себе на небезпеку.

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