Біг на вулиці чи в залі: що краще обрати для тренувань

Якщо ви не можете обрати, де краще бігати: на вулиці чи біговій доріжці, то не хвилюйтеся. UAportal порівняв два види тренування, щоб вам було легше прийняти зважене рішення.

Біг на вулиці

Біг на вулиці надає неймовірну можливість насолоджуватися природою й досліджувати різні маршрути. Завдяки зміні обстановки, вам може бути психологічно легше займатися спортом. Окрім цього, біг на вулиці покращує баланс і координацію, оскільки вам приходиться рухатися нерівними поверхнями й різним рельєфом. Саме тому це може бути більш виснажливим для суглобів через твердішу поверхню та потенційно нерівний рельєф. Якщо у вас є проблеми з цим або ви схильні до травм, то тренування на біговій доріжці точно буде безпечнішим варіантом.

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Тренування на біговій доріжці

З іншого боку, тренування на біговій доріжці є зручнішим. Ви можете бігати в будь-який час, незалежно від погодних умов, а також регулювати швидкість і нахил відповідно до індивідуального рівня фізичної підготовки та цілей. Тренування на біговій доріжці особливо корисні для початківців або тих, хто відновлюється після травм, оскільки воно забезпечує контрольоване середовище з м'якою поверхнею, що зменшує навантаження на суглоби.

Окрім цього, багато бігових доріжок оснащені такими функціями, як пульсометри та попередньо встановлені тренувальні сети, які допомагають відстежувати прогрес і досягати фітнес-цілей.

Спалювання калорій і користь для серцево-судинної системи

Біг на вулиці й тренування на біговій доріжці можуть бути однаково ефективними. Ключовим фактором є інтенсивність тренування, а не конкретні умови. Незалежно від того, де та як ви бігаєте, ви зможете отримати бажані результати, якщо змушуватимете себе підтримувати складний темп.

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