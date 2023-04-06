Благовіщення 2023: традиції свята і що категорично заборонено робити

Благовіщення відзначають за 9 місяців до Різдва. В цей день Діва Марія дізналась про свою вагітність. У 2023 році католики святкували Благовіщення 25 березня, а православні – 7 квітня.

Про Благовіщення написано у Євангелії від Луки. У цей день архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії, яка вела дуже скромне життя. Ангел сказав Марії , що їй судилось народити Сина Божого, який спокутує людські гріхи та врятує людство. Марія, навіть будучи в шлюбі не ділила ложе з чоловіком, тому здивовано спитала, як вона може завагітніти. Ангел відповів, що зачаття буде непорочним від Святого Духа. Марія прийняла своє призначення і завагітніла.

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Звичаї та традиції

У цей день в храмах проводяться урочисті літургії в блакитному одязі. Після літургій у небо відпускають білих голубів, які символізують Святого Духа. Вважається, що у це свято відкриваються небеса і Бог чує усі прохання. У цей день люди збираються за святковим столом, на якому стоять пісні страви, зокрема риба та морепродукти.

Крім того, на Благовіщення освячують сіль, яку потім додають у страви.

Віруючі до цього свята готуються: прибирають у будинку, перуть постіль, викидають старі речі. У часи Київської Русі Благовіщення вважався днем приходу весни та початку нового циклу життя.

Що не можна робити на Благовіщення

У цей день не можна займатись фізичною працею, прибирати, прати, шити, поратись на городі. Також заборонено ворожити та лихословити.

Є таке прислів'я в цей день: "Птах гнізда не в'є, дівка косу не плете", – робота буде недолугою і пустою.

Нагадаємо, раніше UAPortal писав, чи будуть додаткові вихідні на Великдень-2023.

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