Більше, ніж просто спеція: де в побуті стане в нагоді кориця

Кориця, відома своїми ароматними якостями, є більш універсальною, ніж може здатися на перший погляд. Ця спеція не лише додає смаку випічці, але й може бути використана для боротьби з грибковими захворюваннями рослин та як натуральний освіжувач повітря вдома.



Як пише irishexaminer, кориця може бути використана у двох простих домашніх лайфхаках під час прибирання. Вона не тільки наповнює простір чудовим запахом, але й має інші корисні властивості.

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Кориця: натуральний засіб проти грибкових захворювань рослин

Кориця може слугувати екологічною альтернативою хімічним препаратам. Достатньо рясно посипати нею поверхню ґрунту. Вже через декілька днів стане помітним покращення, а грибок зупинить свій розвиток відразу після обробки. Додатково, кориця наповнить простір чудовим запахом.

Натуральний освіжувач повітря для дому

"Заварка" з кориці допоможе освіжити повітря у вашому домі. Варто лише кинути декілька паличок цієї спеції у каструлю з водою та прокип’ятити їх. Після охолодження воду з корицею можна перелити в спрей і використовувати як освіжувач для тканин, таких як оббивка м'яких меблів, килими чи штори. Кориця, за рахунок своїх антибактеріальних властивостей, не лише нейтралізує неприємні запахи, але й допомагає очистити повітря в приміщенні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що завдяки антиоксидантам кориця допомагає при діабеті ІІ типу, зміцнює імунітет, покращує пам'ять та діє як антибіотик. Ця спеція також сприяє швидкому схудненню, адже здатна розганяти метаболізм.

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