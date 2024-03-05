Чи буде 8 березня в Україні вихідним
Упродовж останнього року в Україні ведуться дебати про те, чи слід продовжити офіційно відзначати Міжнародний жіночий день (8 Березня), оскільки він асоціюється в українській свідомості з русифікацією та радянською епохою. Деякі народні обранці пропонують відмінити державний вихідний на 8 березня та інші свята, які були запроваджені за часів СРСР, і створити свої власні.
Чи буде 8 Березня вихідним цього року
Наразі воєнний стан в Україні було подовжено до 13 травня 2024 року, тож це означає, що 8 Березня не буде відзначатися як вихідний день. У мирний час це жіноче свято було неробочим днем, проте в багатьох країнах світу це не так.
Цього дня зазвичай організовували різні святкові заходи та концерти. У навчальних закладах вітали всіх жінок та часто дарували букети з перших весняних квітів: тюльпанів чи мімоз.
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Що відомо про скасування 8 Березня та деяких травневих свят
Деякі народні обранці Верховної Ради України ще 14 лютого 2023 року висунули ініціативу змінити Кодекс законів про працю України в частині визначення українських свят. Вони також хотіли скасувати державні свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1 та 9 травня (День праці і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).
Ці свята мають коріння з часів Радянського Союзу, вони залишаються дуже популярними в сучасній диктаторській Росії.
Законопроєкт №9009 отримав реєстрацію в парламенті, але комітет досі не завершив його розгляд.
Депутати хочуть замінити ці свята на українські варіанти, які будуть державними вихідними:
- 25 лютого — День української жінки (дата народження Лесі Українки);
- 9 березня — День народження Тараса Шевченка;
- Друга неділя травня — День матері.
Та поки ці рішення ще не були ухваленими.
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