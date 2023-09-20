Чим котячий наповнювач корисний для рослин: чотири способи його використання на городі

Для ентузіастів органічного садівництва та любителів рослин котячий наповнювач може бути цінним ресурсом з численними перевагами. Його властивості роблять його універсальним варіантом як для кімнатних, так і для вуличних рослин, а також для городів.

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Розуміння складу котячого наповнювача

Наповнювачі для котячих туалетів бувають різних варіантів, і всі вони мають у своєму складі натуральні інгредієнти, щоб задовольнити вподобання вибагливих котів. Хімічні добавки, які можуть бути неприємними для них, не використовуються, що робить наповнювачі безпечними для їхнього використання.

Найпоширеніші матеріали, що використовуються в котячих наповнювачах, включають тирсу, кукурудзяну макуху, глину та цеоліт. Виробники часто додають додаткові компоненти, такі як сода, деревне вугілля або іони срібла, щоб усунути неприємні запахи та запобігти розмноженню мікроорганізмів.

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Різноманітне застосування котячого наповнювача

Дивно, але котячий наповнювач має широкий спектр застосування на городах, в садах і при догляді за кімнатними рослинами. Однак дуже важливо використовувати для цих цілей тільки натуральний і невикористаний наповнювач.

Ось кілька способів використання котячого наповнювача:

Мульчування: котячий наповнювач, особливо з хвойних дерев, можна використовувати як мульчу. Однак важливо пам'ятати, що це може призвести до зниження рівня азоту в ґрунті. Щоб пом'якшити це, бажано використовувати його для мульчування між рядами.

Замінник дренажу: його часто використовують як замінник дренажу для кімнатних рослин або дерев. Підходять як деревні, так і цеолітні наповнювачі для котячих туалетів. Вони ефективно проводять вологу і надають сприятливий вплив на рослини.

Компостування: його також можна додавати в компост. Для цього наповнювач на основі тирси слід зберігати в поліетиленовому пакеті щонайменше три місяці. Протягом цього часу його слід обробляти розчином сечовини кожні 14 днів.

Розсада: його можна використовувати навіть для розсади, повністю усуваючи потребу в ґрунті.

Як правильно вибрати котячий наповнювач

Підходящими варіантами є наповнювачі на основі деревини та цеоліту. Цеоліт, зокрема, є екологічно чистим і довговічним продуктом, що робить його ідеальним для використання в якості наповнювача для котячих туалетів, як в приміщенні, так і на вулиці. Крім того, наповнювач на основі цеоліту дуже рекомендується для котячих туалетів.

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