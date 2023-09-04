Чим краще постелити підлогу: переваги та недоліки ламіната

UAportal підготував плюси і мінуси ламінованої підлоги, щоб допомогти прийняти зважене рішення для вашої оселі.

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Плюси ламінату:

Довговічність

Ламінат відомий своєю довговічністю, що робить його популярним вибором для облаштування підлоги з високою прохідністю. Він стійкий до подряпин, плям і вицвітання, що робить його універсальним для домогосподарств з дітьми або домашніми тваринами.

Легкий догляд

Ламіновану підлогу відносно легко чистити та доглядати. Регулярного підмітання, а також періодичного миття підлоги зазвичай достатньо, щоб вона виглядала чистою і доглянутою.

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Економічна вигода

У порівнянні з іншими варіантами, такими як тверда деревина або плитка, така підлога є більш доступною за ціною. Ламінат забезпечує аналогічну естетичну привабливість, що робить його бюджетним вибором для власників будинків.

Мінуси ламінату:

Чутливість до вологи

Одним з основних недоліків ламінованої підлоги є її чутливість до вологи. Надмірний вплив води може призвести до викривлення або розбухання дощок, що призведе до пошкодження. Не рекомендується укладати ламінат у приміщеннях з підвищеною вологістю або частими випадками затоплення, наприклад, у ванних кімнатах або туалетах.

Обмежена ремонтопридатність

Хоча ламінована підлога довговічна, її нелегко відремонтувати. Якщо дошка пошкоджена або подряпана, її не можна відшліфувати або відреставрувати, як тверду деревину. У більшості випадків необхідно повністю замінити пошкоджену частину, що може зайняти багато часу і коштувати недешево.

Брак автентичності

Хоча ламінована підлога може імітувати зовнішній вигляд натуральних матеріалів, таких як тверда деревина або камінь, їй може бракувати текстури та вигляду справжнього матеріалу. Деякі люди віддають перевагу природному вигляду і відчуттям натуральних матеріалів, які ламінат не може повністю відтворити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити підлогу, щоб вона блищала.

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