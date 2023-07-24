Що робити, якщо скрипить підлога: який простий засіб допоможе подолати цю проблему

Неприємний та надокучливий скрип підлоги – це досить-таки поширена проблема. UAportal поділився лайфхаком, що допоможе вам впоратися з нею.

Скрип підлоги може дуже засмучувати, особливо коли шум порушує спокій у вашому домі. На щастя, існує просте та ефективне вирішення цієї поширеної проблеми. Використайте звичайний косметичний засіб – тальк. Посипавши ним підлогу, ви забудете про набридливий звуки.

Тальк діє як мастило, зменшуючи тертя між дошками. Переконайтеся, що ви покриваєте всю необхідну ділянку, аби отримати найкращі результати.

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