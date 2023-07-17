Що робити з вишневими кісточками: сім корисних лайфхаків від досвідчених господинь

Виявляється, винахідливі господині не викидають вишневі кісточки, а застосовують їх у власних різноманітних цілях. UAportal підготував сім креативних ідей, що можна з них зробити.

Саморобні грілки

Зберіть достатню кількість вишневих кісточок, ретельно очистьте їх і покладіть у тканинний мішечок. Нагрійте його в мікрохвильовці протягом кількох хвилин. Ось у вас готова багаторазова та економічно вигідна грілка, яка пристосовується до вашого тіла та дарує заспокійливе тепло й знімає м'язовий біль.

Натуральний очисник повітря

Після того, як ви насолодилися вишнями, вимийте й висушіть кісточки. Помістіть їх у банку або контейнер. Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії. Струсіть банку, щоб аромат просочив кісточки. Ці саморобні очисники повітря можна розмістити в шухлядах, шафах або в будь-якому місці, де потрібен приємний і свіжий аромат.

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Саморобні скраби

Подрібніть в порошок вишневі кісточки, аби створити натуральний скраб для вашої шкіри. Розчавити очищені та висушені вишневі кісточки можна за допомогою кавомолки або ступки з товкачем. Змішайте отриманий порошок з оливковою або кокосовою олією. М'яко нанесіть його на шкіру, щоб видалити змертвілі клітини й надати їй свіжого кольору.

Садова мульча та засіб від шкідників

Якщо у вас є сад, використайте вишневі кісточки для створення природної мульчі навколо ваших рослин. Розсипте шар вишневих кісточок на поверхні ґрунту, щоб зберегти вологу, придушити ріст бур'янів і забезпечити ізоляцію для коренів рослин. До того ж так ви можете відлякувати деяких шкідників, зокрема, слимаків. Відтак цей метод захищатиме ваших рослин та сприятиме їх здоровому росту.

Креативні вироби та прикраси

Використовуйте вишневі кісточки в декоративно-прикладному мистецтві. З них можна зробити прикраси, брелоки або навіть мініфігурки. Природна форма й текстура вишневих кісточок додадуть вашим виробам вишуканого шарму.

Натуральне наповнення для подушок та шпильок

Якщо ви любите шити, вишневі кісточки можна використовувати як наповнювач для подушечок для шпильок. Вони забезпечать тверду, але м'яку поверхню, яка буде надійною для вашого приладдя. Наповніть кісточками тканинний мішечок. Зашийте його та використовуйте як функціональну та екологічну подушечку для голок, яка додасть вишуканості вашому швейному місцю.

Екологічні пакети для льоду

Промийте й висушіть кісточки, а потім покладіть їх у тканинний мішечок або герметичний пластиковий пакет. Тримайте їх у морозильній камері до тих пір, поки не знадобляться. Ці пакети з вишневими кісточками можна прикладати до шкіри, щоб охолодити або заспокоїти її, чи полегшити біль при незначних травмах.

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