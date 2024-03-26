Що покласти в лунку при посадці помідорів, щоб вони росли вдвічі швидше: секрет від городників

Томати вимагають особливого догляду під час вирощування. Досвідчені городники знають, що для отримання щедрого урожаю соковитих та ароматних плодів потрібно докласти зусиль.

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Перед тим як висаджувати розсаду, необхідно збагатити землю поживними речовинами, зазначає Ukr.media. Зазвичай добрива рівномірно розподіляють по поверхні ґрунту, а потім ретельно перекопують. Існує декілька видів удобрень, які вважаються найбільш ефективними.

Дріжджі

За 24 години перед тим, як висаджувати розсаду в ґрунт, рекомендується збагатити землю розчином, що містить марганець та дріжджі, у кількості 10 г на кожні 10 л води. Дріжджове підживлення має вистояти один день. При посадці помідорів, в кожну ямку слід додати приблизно 200 г цього розчину.

Деревна зола

Деревну золу, яку можна отримати шляхом спалювання соломи або трави, слід вносити в лунки по 100 г на кожну. Це важливо для помідорів, оскільки зола є джерелом калію. Після того, як розсада буде висаджена, ямки засипають чорноземом.

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Курячий послід

Після висадження томатів у відкритий ґрунт, доцільно додати курячий послід, розведений з водою у співвідношенні 1 до 15. Біля посадкових лунок рекомендується посипати попіл.

Цибулиння

Цибулиння є ефективним для помідорів, оскільки воно сприяє зміцненню розсади, її швидкому росту та стійкості до захворювань. Розчин готують, заливаючи 300 г цибулиння гарячою водою і настоюючи 12 годин, після чого розбавляють його водою в пропорції 1 до 5.

Яєчна шкаралупа

При посадці помідорів у ямки корисно додавати яєчну шкаралупу, яка забезпечить рослини необхідними мінералами.

Нагадаємо, ми вже писали, як захистити помідори від хвороб та шкідників.

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