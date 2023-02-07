Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів на заяви колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про можливий "корейський сценарій" для України рішучою заявою про те, що країні не будуть нав'язуватися чужі історії та сценарії.

Україна має бурхливу історію, коли справа доходить до війни, і нинішній політичний ландшафт нічим не відрізняється. Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв нещодавно висловив свою думку про те, як можуть розвиватися події в країні, заявивши, що можливий "корейський сценарій", який передбачає поділ території України на основі довільної паралелі. Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов відповів у Twitter, у якому заявив, що такі спекуляції не здійсняться, оскільки "жодних 38 паралелей і чужих історій, нав'язаних ззовні, не буде".

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Відповідь Олексія Данилова Олексій Данілов рішуче відкинув ці заяви Дмитра Медведєва у Твіттері, заявивши: "Україна - не Корея. Тут не буде 38-ї паралелі і чужих історій, нав'язаних ззовні". Потім він пішов далі, додавши, що українські збройні сили тепер мають зброю, достатню для нанесення ударів по цілях на російській території в разі потреби. На закінчення свого твіту він підтвердив упевненість у своїх силах, заявивши, що вони сповнені рішучості і зосереджені на своїй місії із заданими координатами, тому жодних змін надалі не передбачається.

З цих висловлювань секретаря РНБО Олексія Данівлова стає зрозумілим, що будь-які спроби міркувати про те, що може статися в плані меж поділу на українській землі, не приносять користі, оскільки це рішення може бути ухвалене тільки самими українцями без будь-якого втручання ззовні, як це сталося під час Корейської війни більш ніж півстоліття тому. Це було чітко заявлено у твіттері, що внесло ясність у позиції обох сторін, забезпечивши стабільність і мир у майбутньому замість хаосу, спричиненого поширенням дезінформації.

Олексій Данилов

Олексій Данилов був призначений Головним радником з питань національної безпеки та оборони у 2019 році за Президента Зеленського після багатьох років роботи переважно у сфері зовнішньої політики, включаючи різні державні посади, починаючи від заступника керівника Офісу Президента з питань призначень та кадрових питань до Надзвичайного та Повноважного Посла у Франції, а також інші посади, перш ніж нарешті опинився в центрі питань безпеки України.



