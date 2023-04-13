Дієвий спосіб підживлення вишні: стане солодка, як мед

Щоб вишня вродила солодкі плоди необхідно її підживлювати. Цю процедуру треба проводити як під час посадки дерев, так і під час цвітіння.

Коли та як підгодовувати вишню

Вишневі дерева добре ростуть на супіщаному ґрунті. Якщо грунт глинистий – насипте в лунку відро піску та змішайте землю з перегноєм та золою. Також, незайвим буде додавання в грунт мінерального добрива – суперфосфата чи хлористого кальцію.

Щоб вишня стала солодшою, дерево підживлюють добривами з підвищеною концентрацію азоту.

На якість плодів впливає багато факторів, зокрема вік дерева. Якщо ви помітили на вишневому листі червоні плями – це явна ознака нестачі поживних речовин. Дерева, молодші за 7 років мають давати річний приріст мінімум 50 см. Якщо цей показник менший – дерево потребує підживлення. Вишню, яка дає плоди треба підгодовувати компостом чи перегноєм 3 – 4 рази на рік.

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Для того, щоб плоди вишні були солодшими також використовується бурштинова кислота. До початку цвітіння дерева оприскують бурштиновою кислотою з розрахунку 3 г кислоти на 10 л води.

Крім того, щоб поліпшити смак ягід під час утворення зав'язей вишню обприскують розчином фосфору і калію, а через 2 – 3 дні під кожне дерево висипають по склянці золи.

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