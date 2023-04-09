Ді Капріо: п'ять найкращих фільмів, у яких грала ікона кіно

UAportal підготував статтю про п'ять найкращих фільмів за участю талановитого актора Леонардо Ді Капріо. Від захоплюючих драм до документальних фільмів, які змушують задуматися, ця стаття охоплює цілу низку жанрів, щоб продемонструвати багатогранність акторських здібностей.

Вижив

IMDB Рейтинг: 8.0

Жанр: Пригоди, Драма, Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 36хв; Рік: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Іньярріту

Фільм "Той, хто вижив" отримав широке визнання критиків і безліч нагород і номінацій. Він був номінований на 12 премій "Оскар" і отримав три, у тому числі за найкращу режисуру – Алехандро Г. Іньярріту, найкращу чоловічу роль – Ді Капріо та найкращу операторську роботу – Еммануель Лубецьки. Крім того, фільм отримав дві премії "Золотий глобус" за найкращу драматичну картину та найкращу режисуру.

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Фільм "Той, хто вижив" розповідає історію прикордонника Х'ю Гласса, якого його товариші залишають помирати в пустелі після того, як його задер ведмідь. Двигун жадання помсти, Глас змушений пробиватися через сувору місцевість і жорстоку погоду, щоб вижити і помститися.

Початок

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 2год 28хв; Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

Фільм "Початок" став новаторським фільмом, який отримав широке визнання критиків і безліч нагород та номінацій. Він отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу операторську роботу, найкращий монтаж звуку, найкраще зведення звуку та найкращі візуальні ефекти. Фільм також отримав низку інших нагород, включаючи премію BAFTA за найкращий оригінальний сценарій та премію Critics' Choice Movie Award за найкращий бойовик.

"Початок" – це захоплюючий дух трилер про команду досвідчених оперативників, які проникають у сни людей, щоб вкрасти їхні секрети. Ді Капріо виконує роль лідера команди Кобба, якого переслідують спогади про його померлу дружину, і він має протистояти своєму минулому, щоб виконати завдання.

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Відступники

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Кримінал, Драма, Трилер

Країна: США; Тривалість: 2год 31хв; Рік: 2006

Продюсер: Мартін Скорсезе

Фільм мав успіх у критиків та комерційний успіх, отримавши безліч нагород та номінацій. Фільм отримав чотири премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину, найкращу режисуру Мартіна Скорсезе, найкращий адаптований сценарій та найкращий монтаж. Ді Капріо отримав номінацію за найкращу чоловічу роль, а фільм також отримав кілька інших нагород, включаючи премію "Золотий глобус" за найкращий драматичний фільм.

"Відступники" – це захоплююча кримінальна драма, в якій двоє чоловіків з різних боків закону, зіграні Ді Капріо та Меттом Деймоном, йдуть за небезпечним злочинним світом організованої злочинності. Ді Капріо виконує сильну роль конфліктного та рішучого поліцейського під прикриттям, демонструючи свій акторський діапазон.

Вовк з Уолл Стріт

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: біографія, кримінал, драма

Країна: США; Тривалість: 3 години; Рік: 2013

Продюсер: Мартін Скорсезе

Фільм став спірним і високо оціненим фільмом, який отримав безліч нагород та номінацій. Він був номінований на п'ять премій "Оскар", у тому числі за найкращу картину та найкращу режисуру, і отримав премію "Золотий глобус" за найкращий фільм – мюзикл та комедію. Ді Капріо отримав номінацію за найкращу чоловічу роль, а фільм також отримав кілька інших нагород, зокрема премію Critics' Choice Movie Award за найкращу комедію.

"Вовк з Уолл-стріт" – це похмурий комедійний екшн, що розповідає історію Джордана Белфорта, корумпованого біржового маклера, який досяг слави та багатства завдяки неетичним діям.

Якось у Голлівуді

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Комедія, Драма

Країна: США; Тривалість: 2год 41хв; Рік: 2019

Продюсер: Квентін Тарантіно

Фільм мав успіх у критиків та комерційний успіх, отримавши безліч нагород та номінацій. Фільм отримав дві премії "Оскар", у тому числі за найкращу чоловічу роль другого плану для Бреда Пітта та за найкращий дизайн. Ді Капріо отримав номінацію за найкращу чоловічу роль, а фільм також отримав кілька інших нагород, включаючи премію "Золотий глобус" за найкращий фільм – мюзикл та комедію.

"Одного разу в Голлівуді" – це ностальгічний та химерний фільм, який переносить глядачів до Голлівуду 1960-х років. Ді Капріо грає Ріка Далтона, телевізійного актора, який намагається знайти своє місце в мінливій індустрії. Разом зі своїм каскадерським двійником, якого грає Пітт, Далтон долає злети та падіння світу розваг, тоді як на задньому плані маячить родина Менсона.

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