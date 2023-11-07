Електросамокат проти велосипеда: порівняння характеристик

У цьому порівнянні UAportal розгляне особливості електросамокатів та велосипедів. Ми проаналізуємо їхню швидкість, зручність, необхідні зусилля, запас ходу та вартість, щоб допомогти вам прийняти обґрунтоване рішення.

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Швидкість

Електросамокати швидші, розвиваючи швидкість до 30 кілометрів на годину. Велосипеди, з іншого боку, покладаються на людську силу і мають обмеження швидкості близько 15 кілометрів на годину.

Зручність

Електросамокати легкі, портативні, їх можна легко скласти для зберігання або транспортування. Велосипеди, однак, більш громіздкі і вимагають більше місця для зберігання.

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Зусилля

Електросамокати вимагають менше фізичних зусиль, дозволяючи користувачам просто наступати на них і використовувати електродвигун для руху. Велосипеди, з іншого боку, вимагають безперервного крутіння педалей.

Запас ходу

Велосипеди мають більший запас ходу порівняно з електросамокатами. У той час як електросамокати зазвичай проїжджають близько 30 кілометрів на одному заряді, велосипед може проїхати більшу відстань, якщо користувач крутитиме педалі.

Вартість

Електросамокати мають вищу початкову вартість через електродвигуни та акумулятори. З іншого боку, велосипеди мають більш доступну ціну і не потребують постійних витрат на паливо та технічне обслуговування.

Нагадаємо, ми розповіли про перелік переваг та недоліків електросамокатів.

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