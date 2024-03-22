Якщо під рукою не виявилось штопора: крутий лайфхак з TikTok, який допоможе відкрити вино

Іноді виникає ситуація, коли необхідно відкрити пляшку вина, але під рукою немає спеціального приладдя. Не хвилюйтеся, адже існують альтернативні способи відкриття вина. Сьогодні ми розглянемо популярний метод з TikTok, де показано, як відкрити вино за допомогою звичайної запальнички.

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Користувачка соцмережі експериментувала з цим трюком і підтвердила його ефективність. Вона показала, що можливо легко відкрити пляшку вина, використовуючи лише запальничку, розповідає Телеграф.

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Як відкрити пляшку за допомогою запальнички

Утримуйте пляшку вина, знявши захисну обгортку з пробки. Візьміть будь-яку запальничку, чи то просту кишенькову, чи ту, що використовують для розпалювання вугілля чи плити. Тримаючи пляшку однією рукою, увімкніть запальничку іншою. Нагрівайте ділянку під пробкою, рухаючи пляшку навколо для однорідного розподілу тепла. При правильному нагріванні, тепло змусить повітря всередині пляшки розширитися, що створить тиск, достатній для виштовхування пробки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші цікаві лайфхаки, які допоможуть відкрити пляшку без штопора.

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