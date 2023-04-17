До трьох знаків зодіаку прийдуть гроші на тижні 17-23 квітня

Цього тижня Сонце знаходиться у Водолії, Місяць – у Козерогові, а Венера – у Рибах. UAportal підготував фінансовий гороскоп для цих знаків зодіаку.

Водолій

Цього тижня народжені під знаком Водолія можуть виявити, що їх залучають інноваційні та незвичайні напрямки роботи. Їх може надихнути робота у творчих галузях, таких як письменство, музика чи мистецтво.

Головне знайти де вони зможуть проявити свій унікальний погляд на речі. Однак слід пам'ятати про імпульсні звички витрачати гроші, які можуть перешкодити їхнім фінансовим цілям у довгостроковій перспективі.

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Козеріг

Цього тижня народжені під знаком Козерога можуть досягти успіху в практичному та дисциплінованому підході до управління своїми фінансами. Їхня природна трудова етика може спонукати взяти на себе додаткові обов'язки на роботі.

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Можна також вивчити нові інвестиційні можливості. Але вони мають бути готові піти на прорахований ризик, щоб досягти максимального фінансового зростання.

Риби

Цього тижня у людей, що народилися під знаком Риб, можуть загостритись інтуїція та творчі здібності. Це відкриває можливості для успіху у творчих професіях, таких як мистецтво чи індустрія розваг.

Також їм слід пам'ятати про свої звички раціонального витрачання коштів. Зверніть увагу на досягнення фінансових цілей у майбутньому.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

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