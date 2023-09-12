Як швидко відновити стан волосся: три корисні поради для правильного догляду

Ваше волосся ламке, посічене та сухе? Ви не знаєте, як виправити цю ситуацію? Uaportal підготував корисні поради, які допоможуть вам правильно й ефективно відновити стан волосся та стимулювати його ріст.

Здоровий спосіб життя

Слід вживати збалансовану їжу, багату на вітаміни та мінерали. Додайте до свого раціону фрукти, овочі, нежирні білки та цільнозернові продукти. Окрім цього, важливо підтримувати водний баланс в організмі та уникати надмірного вживання алкоголю та куріння.

Дбайливий догляд за волоссям

Використовуйте м'які засоби для догляду за волоссям. Жорсткі шампуні та кондиціонери можуть позбавити локонів природних олій, викликаючи тим самим сухість і пошкодження. Обирайте безсульфатні та зволожувальні засоби для догляду, які підходять для вашого типу волосся. До того ж уникайте надмірного миття голови, оскільки це може позбавити волосся натуральних речовин і спричинити появу симптомів зневоднення.

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Головний убір

Рекомендується носити капелюх або використовувати шарф для захисту від шкідливих сонячних променів, забруднення та суворих погодних умов. Окрім цього, після купання в басейні або солоній воді слід промивати волосся чистою водою, щоб видалити залишки хлору й інших шкідливих речовин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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