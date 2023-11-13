Як ефективно заточити бритву в домашніх умовах: три лайфхаки

UAportal розповість, як перетворити одноразову бритву на екологічний та багаторазовий інструмент за допомогою простих побутових предметів. Ці неймовірні лайфхаки докорінно змінять ваше уявлення про гоління. Забудьте про постійні покупки нових бритв і навчіться легко заточувати їх в домашніх умовах.

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Метод голки

Крок 1: Міцно тримаючи бритву, за допомогою великої голки торкніться всіх лез.

Крок 2: Легко натискайте на леза, очищаючи їх, забезпечуючи ретельне покриття.

Крок 3: Безперервно чистіть леза протягом хвилини.

Крок 4: Для дуже тупих бритв покладіть голку на поверхню і надійно утримуйте її.

Крок 5: З помірним натиском перемістіть леза бритви з боку в бік до голки, щоб усунути будь-які нерівності.

Джинсова техніка

Крок 1: Візьміть міцну картонну трубочку невеликого діаметра, наприклад, з фольги або харчової плівки.

Крок 2: Оберніть трубку грубою джинсовою тканиною, переконавшись, що лицьова сторона трубки закрита.

Крок 3: Проведіть бритвою по тканині на трубці, рухаючись у напрямку, протилежному до кінчиків леза.

Крок 4: Змінюйте кут нахилу бритви, щоб рівномірно очистити всі леза, повторюючи рухи відповідно до стану лез.

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Саморобна точилка із сірникової коробки

Ви можете спробувати зробити точилку власноруч. Цей метод вимагає мінімальних вкладень і забезпечує виняткові результати.

Крок 1: Відріжте "тертки" від трьох сірникових коробок, видаливши зайвий папір.

Крок 2: Візьміть шматок картону трохи ширший за лезо бритви, приблизно 10 см завдовжки.

Крок 3: Прикладіть вирізані фрагменти сірникових коробок один до одного на картон.

Крок 4: Переконайтеся, що "терки" надійно приклеєні вздовж картону, забезпечуючи поверхню для заточування лез.

Крок 5: Притисніть все разом, додавши додатковий шматок картону, і дайте клею висохнути.

Ці інноваційні підходи створюють стійке рішення для підтримки ваших бритв в ідеальному стані без зайвих витрат. Попрощайтеся з постійною покупкою нових бритв і скористайтеся цими практичними методами, щоб продовжити термін служби вашого леза.

Нагадаємо, ми розповіли про методи заточування та збільшення терміну служби бритв.

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