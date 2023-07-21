Як ще можна використовувати металеві губки для посуду: три нестандартні способи

У кожного вдома є металеві губки, якими миєте поверхні та посуд. Однак виявляється, що це універсальне пристосування може неабияк полегшити вашу буденність. UAportal розповів про три незвичні способи його застосування.

Очищення важкодоступних місць

Відріжте від губки невелику частину й прикріпіть її до гнучкого тонкого стрижня або ручки. За допомогою цього саморобного інструмента, ви зможете дістати до важкодоступних місць. Наприклад, ліній швів, щілин та вузьких кутів. Цей метод точно вам підійде, незалежно від того, чи видаляєте ви бруд з плитки у ванній кімнаті або чистите складну кухонну техніку.

Видалення іржі та плям

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Щоб впоратися з іржею, змочіть губку та посипте необхідну ділянку невеликою кількістю соди або харчової солі. Обережно потріть іржаву поверхню. Абразивні властивості губки разом із мийними засобами допоможуть відновити початковий блиск металу.

Заточення інструментів та приладдя

Ножі та ножиці з часом затуплюються, але можна з легкістю відновити їхню різальну здатність. Для цього поведіть тупим лезом по поверхні металевої губки під кутом 20 градусів. Повторіть процес кілька разів, чергуючи сторони, поки не досягнете бажаного результату.

Раніше, UaPortal поділився універсальним засобом для очищення всього дому.

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