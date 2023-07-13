Як зберігати речі, якщо немає шафи: п'ять корисних лайфхаків

Якщо ви переїхали в нове житло або у вас накопичилося чимало речей, які не вміщаються в шафи, то саме час оптимізувати свій житловий простір. UAportal поділився п’ятьма лайфхаками, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Використовуйте місце під ліжком

Максимально використовуйте простір під ліжком. Придбайте контейнери для зберігання або коробки, які можна легко засунути під раму ложа. Відтак ви зможете використати простір, який часто залишають поза увагою, а також – тримати свої речі впорядкованими та легкодоступними. Відтепер ви зможете поскладати будь-які речі: чи то одяг, взуття чи додаткову постільну білизну.

Оптимізуйте простір на стіні

Відео дня

Пошукайте настінні стелажі, гачки або підвісні органайзери, які можна встановити на стінах. Вони можуть стати чудовою альтернативою традиційним шафам, адже забезпечать зручне зберігання таких речей, як сумки, капелюхи, шарфи чи навіть складений одяг. Використовуючи вертикальний простір, ви можете ефективно зберігати певні предмети, не жертвуючи при цьому площею.

Використовуйте багатофункціональні меблі

Зверніть увагу на пуфики або лавки з прихованими відділеннями, журнальні столики з вбудованим сховищем або книжкові полиці, які також можуть бути вішалками для одягу. Ці універсальні предмети не лише додадуть функціональності вашому простору, але й стануть чудовим рішенням для зберігання різних речей.

Проявіть креативність з кімнатними перегородками

Якщо ви живете у квартирі з відкритим плануванням або у квартирі-студії, тоді цей варіант прекрасно для вас підходить. Шукайте перегородки з вбудованими полицями або відсіками, які дозволять вам зберігати речі, візуально розділяючи при цьому різні житлові зони. Відтак ви матимете додатковий простір, а ваша квартира стане більш приватною та організованою.

Використовуйте вертикальний простір

Максимізуйте вертикальний простір у вашому домі, використовуючи підвісні системи зберігання. Повісьте органайзери з кишенями на задній стінці дверей або всередині шаф. Вони ідеально підходять для дрібних речей. Зокрема, різноманітних аксесуарів, шкарпеток або навіть мийних засобів. До того ж можете використовувати підвісні органайзери для взуття.

Раніше, UaPortal порекомендував, як організувати домашній простір.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!