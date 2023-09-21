Як позбутися неприємного запаху скатертини для столу: чотири дієвих лайфхаки

UAportal підготував практичні поради та рекомендації, які допоможуть ефективно позбутися неприємного запаху зі скатертини для столу. Дотримуйтесь цих підказок, щоб мати змогу тішитися свіжою та пахучою поверхнею.

Харчова сода

Посипте підкладку харчовою содою і залиште на кілька годин. Вона має чудові поглинаючі властивості і може усунути неприємні запахи. Після цього просто приберіть або витріть соду.

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Білий оцет

Ще одна ефективна порада – використання білого оцту. Змішайте рівні частини оцту і води в пульверизаторі, а потім розпиліть його на підкладку для столу. Він є природним дезодорантом, який може нейтралізувати запахи. Залиште розчин на кілька хвилин, а потім витріть його чистою ганчіркою.

Активоване вугілля

Якщо запах не зникає, можна спробувати використати активоване вугілля. Покладіть кілька шматочків активованого вугілля в контейнер і залиште його поруч зі стільницею. Воно дуже ефективно поглинає запахи.

Ефірна олія

Додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії, наприклад, лаванди або лимона, у пляшку з водою, наповнену розпилювачем. Добре збовтайте і розпиліть суміш на підкладку. Ефірні олії забезпечують приємний аромат і мають антимікробні властивості, які можуть допомогти усунути бактерії, що викликають неприємний запах.

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