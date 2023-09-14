Як позбутися неприємного запаху в холодильнику: хитрощі, які повинен знати кожен

Ви не знаєте, як боротися з неприємним запахом у холодильнику? Не хвилюйтеся, адже UAportal зібрав 3 способи, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

Очищення холодильника зсередини

Щоб усунути неприємні запахи в холодильнику, приберіть всі продукти з полиць і шухляд, після чого викиньте протерміновані або зіпсовані харчі. Згодом приготуйте розчин з води та оцту в рівних пропорціях.

Протріть поверхні всередині, зокрема, полиці, шухляди та стіни змоченою в розчині ганчіркою або губкою. Це допоможе усунути будь-які неприємні запахи та вбити бактерії, які спричиняють сморід.

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Використання харчової соди

Після очищення холодильника, поставте на одну з полиць відкриту коробочку або невелику посудину, наповнену содою. Залиште її в холодильнику щонайменше на 24 години, аби вона поглинула всі неприємні запахи.

Не забувайте замінювати розчин кожні три місяці, щоб підтримувати його ефективність.

Правильне зберігання продуктів

Неприкриті або неправильно запаковані продукти є поширеною причиною неприємного запаху в холодильнику. Щоб запобігти розповсюдженню смороду, переконайтеся, що всі продукти щільно закриті та зберігаються в герметичних контейнерах.

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