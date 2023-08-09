Як уникати конфліктів: Топ-5 ефективних порад, які допоможуть покращити спілкування

Конфлікти – невіддільна частина комунікації в суспільстві, тому їх не потрібно боятися. Натомість слід мати стратегії, які запобігатимуть суперечкам та покращать спілкування. UAportal поділився п'ятьма порадами, які допоможуть вам побудувати гармонійні стосунки.

Уважно слухайте

Приділяйте повну увагу співрозмовнику. Зрозумійте його точку зору й уникайте непорозумінь. Не переривайте його мовлення й проявляйте емпатію до почуттів і проблем співбесідника.

Керуйте власними емоціями

Розпізнавайте й розумійте емоції співбесідника, а також вчіться контролювати свою невербальну мову. Спробуйте зберігати спокій і врівноваженість навіть у складні моменти. Пам’ятайте, що на суперечки потрібно реагувати раціонально й конструктивно.

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Висловлюйте свою повагу

Якщо ви будете поважати думки, переконання й цінності інших людей, то уникатимете багатьох конфліктів. До того ж практикуйте емпатію, ставте себе на їхнє місце й намагайтеся зрозуміти протилежну точку зору. Проявляйте доброту та уважність до оточення, навіть якщо не згодні з його думками.

Шукайте взаємовигідні рішення через співпрацю та компроміс

Замість того, щоб підходити до конфліктів з переконанням "переміг/ програв", прагніть взаємовигідного результату. Співпрацюйте з іншими, щоб знайти спільні рішення. Будьте відкриті до компромісів.

Розвивайте навички вирішення конфліктів

Навчіться вибудовувати ефективну комунікацію та вести переговори, щоб знайти рішення, які задовольнятимуть усі сторони конфлікту.

Нагадаємо, раніше ми поділилися порадами, які допоможуть не потонути в негативі.

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