Як подрібнити зерна кави, якщо під рукою нема кавомолки

Мало хто може уявити початок свого ранку без чашки ароматної кави. Запах цього чарівного напою миттєво заряджає енергією та дарує бадьорість.

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Процес приготування ранкової кави - це ціла церемонія, де кожен крок має значення, починаючи з мелення кавових зерен і закінчуючи її заварюванням. Але що робити, коли кавомолки нема під рукою або вийшла з ладу? Ми разом з Shuba підкажемо альтернативні способи мелення кави без використання цього приладу.

Як змолоти каву без кавомолки

Якщо вам потрібно змолоти кавові зерна, використання блендера може бути ефективним рішенням. Втім, необхідно звернути увагу на те, що його леза можуть надмірно нагріти зерна, що призведе до їх обпалення.

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Щоб уникнути цього, рекомендується подрібнювати їх не довше ніж 30 секунд. Крім того, переконайтеся, що ви відправляєте в блендер необхідну кількість бобів — зазвичай достатньо половини склянки.

Для подрібнення великої кількості кавових зерен можна скористатися кухонним комбайном, але в цьому випадку потрібно використовувати подвійну порцію зерен через великий об’єм приладу.

У разі відсутності доступу до електрики, кавові зерна можна подрібнити вручну. Для цього помістіть зерна у міцний пакет із застібкою-блискавкою та обережно стукайте по ньому качалкою, сковорідкою чи молотком для відбивання м’яса. Зауважте, що такий метод дасть вам каву з грубим помелом. Для отримання більш дрібного помелу використовуйте ступку з товкачем.

Раніше ми розповідали з якої чашки варто пити каву, щоб вона була смачнішою.

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