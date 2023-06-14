Як легко випрати білі шкарпетки: корисні лайфхаки з оцтом та аспірином

Білі шкарпетки – основний літній атрибут. Однак підтримувати їх чистоту може бути непросто, і навіть дорогі засоби, що відбілюють, можуть не повернути їм первозданну білизну. UAportal зібрав кілька розумних трюків від користувачів соціальних мереж та ентузіастів прибирання, які дають миттєвий результат без використання агресивних хімікатів та надмірних зусиль.

Однією з популярних альтернатив хімічному відбілювачу, яку рекомендують учасники сторінки Mrs Hinch Cleaning Tips у Facebook, є використання таблеток для посудомийних машин. Ці універсальні таблетки, що завоювали популярність у домашньому збиранні, виявляються ефективними для відновлення білизни білих шкарпеток.

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Просто додайте 1-2 таблетки для посудомийної машини в пральну машину під час прання шкарпеток, відмовившись від використання додаткових миючих засобів або порошків. Для досягнення найкращих результатів стирайте шкарпетки за більш високої температури.

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Якщо ви віддаєте перевагу більш традиційному підходу, на допомогу приходять "бабусині" поради з використанням двох звичайних побутових інгредієнтів: харчової соди та білого оцту. Цей динамічний дует творить дива у боротьбі з брудом та освітленні тканин. З'єднайте кислотні властивості білого оцту з м'якою абразивністю харчової соди, щоб створити ефективний розчин, що чистить. Ця суміш допоможе вивести плями і повернути шкарпеткам первісну білизну.

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Коли справа доходить до сушіння білих шкарпеток, рекомендується використовувати сонячне світло. Якщо повісити шкарпетки на відкритому повітрі, природні властивості ультрафіолетових променів, що відбілюють, почнуть діяти, і шкарпетки будуть виглядати свіжими і світлими. Поєднання сонячного світла та свіжого повітря може творити дива, повертаючи білим тканинам свіжість.

Для тих, хто шукає додатковий метод, скористайтесь технікою таблеток аспірину. Для початку розчиніть 3-4 потовчені таблетки аспірину у склянці води. Занурьте шкарпетки в розчин і дайте їм просочитися протягом 30 хвилин. Після цього перекладіть шкарпетки в пральну машину і проведіть звичайне прання з використанням прального порошку і кондиціонера для тканини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відбілити брудні шкарпетки без прання.

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