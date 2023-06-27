Як легко підтримувати духовку в чистоті: буде блищати завжди

Аби підтримати справність духовки та запобігти накопиченню неприємних запахів через жир та залишки їжі, потрібно ретельно стежити за чистотою побутового пристрою. UAportal підготував корисні рекомендації, які допоможуть підтримувати чистоту та справність техніки.

Регулярне очищення духовки

Після кожного приготування їжі, необхідно протирати поверхню духовки. До того ж рекомендується проводити ретельне очищення кожні три місяці (або відповідно до частоти використання), щоб запобігти накопиченню бруду та забезпечити ефективну роботу приладу.

Використання функції самоочищення

У багатьох сучасних духовок є функція самоочищення. Однак, у межах безпеки, цю функцію рекомендується застосовувати, коли будинок добре провітрюється. У процесі самоочищення можуть виділятися пари, у тому числі чадний газ. Тому, перед очищенням, відчиняйте вікна та вмикайте систему вентиляції.

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Очищення внутрішньої поверхні духовки

Для очищення внутрішньої поверхні духовки, можна придбати спеціальні засоби для догляду за технікою в господарському магазині, або створити власний засіб. Ефективний домашній засіб можна приготувати, якщо до ½ склянки харчової соди додати три ложки води. Цю суміш нанесіть на забруднену поверхню та залиште на ніч.

Вранці протріть її вологою ганчіркою, змоченою в оцті. Перед очищенням не забудьте захистити нагрівальні елементи, накривши їх фольгою. До того ж надягніть рукавички та захисні окуляри, щоб захистити очі та шкіру від впливу концентрованої суміші.

Очищення решіток духовки

На решітках духовки зазвичай накопичуються найстійкіші плями. Для легких плям достатньо суміші мийного засобу для миття посуду та гарячої води. Однак, щоб очистити решітки, потрібно на їх поверхню на 15-30 хвилин нанеси засіб, що складається з гарячої води, господарського мила та харчової соди. Після цього решітки треба протерти губкою.

Очищення дверцят духовки

Уникайте використання агресивних хімічних засобів для чищення дверцят духовки, оскільки вони можуть створювати токсичні пари. Замість цього змочіть губку в гарячій мильній воді та обережно протріть поверхню, щоб видалити бруд і кіптяву.

Очищення скла дверцята духовки

Щоб впоратися із забрудненнями на склі на дверцятах духовки, спочатку їх слід зняти. Використовуйте невелику щітку, щоб видалити всі забруднення з важкодоступних місць духовки. Зробіть суміш із харчової соди та оцту і нанесіть її на поверхню скла.

Якщо плями не зникають, залиште розчин на 10 хвилин, а потім протріть серветкою з мікрофібри. Цей засіб також можна використовувати для очищення ручок духовки.

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