Як полегшити дискомфорт від укусу комара: дієві поради

UAportal підготував три поради, які допоможуть заспокоїти шкіру після укусів комарів. Дотримуючись цих порад, можна зменшити дискомфорт і сприяти швидшому загоєнню.

Пакет з льодом

Ефективний спосіб полегшити дискомфорт, викликаний укусом комара, це прикласти щось холодне. Можна взяти рушник і загорнути в нього кілька кубиків льоду. Пакет з льодом можна обережно притиснути до ураженої ділянки приблизно на 10 хвилин.

Холодна температура допомагає зменшити запалення і знеболює ділянку, полегшуючи свербіж і набряк. Важливо уникати прямого контакту між пакетом з льодом і шкірою, щоб запобігти опіку.

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Гель алое вера

Можете отримати свіжий гель з листя алое або використовувати куплений в магазині.Невелику кількість гелю можна нанести на місце укусу і втерти в шкіру. Гель має протизапальну та охолоджувальну дію, що може допомогти зменшити свербіж і сприяти загоєнню.

Мед

Нанесіть невелику кількість меду на уражену ділянку і залиште приблизно на 15 хвилин. Потім змийте його теплою водою. Мед не тільки зменшує свербіж і набряк, але й допомагає запобігти інфікуванню завдяки своїм антимікробним властивостям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як позбутися комарів без використання хімічних засобів.

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