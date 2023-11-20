Як очистити ванну від застарілих плям та іржі: ефективні поради

UAportal підготував ефективні лайфхаки щодо очищення ванни за допомогою домашніх засобів. Ви зможете легко впорайтеся з різними типами плям і позбутися іржі.

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Лимон та сіль

Одними з ефективних домашніх засобів для очищення ванни від застарілих забруднень та іржі є лимон та сіль. Слід розрізати лимон навпіл і посипати сіллю уражені ділянки ванни. Потім протріть поверхню половинками лимона, вичавлюючи лимонний сік. Після цього ретельно промийте ванну теплою водою.

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Харчова сода та оцет

Ще одна корисна порада – використовувати харчову соду та оцет. Змішайте соду з оцтом до густої консистенції. Пасту слід нанести на забруднені ділянки і залишити приблизно на 15 хвилин. Потім очистіть поверхню губкою або щіткою і промийте водою.

Перекис водню

У випадку особливо стійких плям або іржі ефективним рішенням може стати перекис водню. Нанесіть розчин на плями і залишіть на кілька хвилин. Почистіть брудну ділянку губкою або щіткою. Після процедури слід ретельно промити ванну.

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