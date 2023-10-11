Як відкрити вино, коли немає штопора: нетрадиційні способи
UAportal підготував кілька лайфхаків про те, як відкривати пляшки з вином без штопора. Розглянемо унікальні та корисні поради, які допоможуть відкоркувати улюблену пляшку, використовуючи несподівані інструменти та методи.
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Взуття
Одним з альтернативних методів є використання взуття. Необхідно помістити пляшку вина в каблук взуття, а потім знайти тверду вертикальну поверхню. Міцно тримати пляшку і з силою вдарити підошвою взуття по стіні або дереву. Ця дія повинна виштовхнути корок з пляшки. Слід бути обережними, оскільки корок може вискочити несподівано.
Викрутка і молоток
При відчутті в собі авантюризму, можна спробувати скористатися викруткою і молотком. Потрібно вставити довгий гвинт у корок за допомогою викрутки. Після переконання, що гвинт надійно закріплений, обережно постукати по головці молотком. Корок поступово вийде назовні. Важливо не проколоти пляшку і не пошкодити корок під час цього процесу.
Ключ
Для більш креативного підходу можна використати ключ, щоб відкрити пляшку. Варто обережно вставити міцний ключ у корок під кутом. Повернути і обережно потягнути вгору, застосовуючи тиск.
Нагадаємо, раніше ми розповіли про один зі способів відкриття пляшки вина без штопора.
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